"Опоблок" обрав кандидата в президенти

Фото: Олександр Вілкул (прес-служба)

Кандидатом в президенти став Олександр Вілкул

Сьогодні, 15 грудня, на 8 з'їзді представники політичної сили "Опозиційний блок" обрали Олександра Вілкула кандидатом в президенти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Опоблоку".

Як повідомляється, під час з'їзду політичної сили співголова партії Борис Колесніков закликав представників партії обрати Вілкула кандидатом в президенти на виборах, які відбудуться в 2019 році.

Крім того, під час з'їзду партії було обрано нового главу політради "Опоблоку", ним став Колесніков.

Також у "Опоблоці" зазначили, що політсила братиме участь в президентських та парламентських виборах.

"Ніякого розколу немає. Наша задача - президентські та парламентські вибори", - заявив Колєсніков.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський заявив, що кандидат в президенти від політичної сили буде висунутий у січні 2019 року.

Раніше РБК-Україна писало, що народного депутата Вадима Новинського обрали головою фракції "Опозиційний блок" (ОБ) в парламенті.