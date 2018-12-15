ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Опоблок" обрав кандидата в президенти

Новини » Вибори 2019    15.12.2018 - 17:45
"Опоблок" обрав кандидата в президенти
Фото: Олександр Вілкул (прес-служба)

Кандидатом в президенти став Олександр Вілкул

Сьогодні, 15 грудня, на 8 з'їзді представники політичної сили "Опозиційний блок" обрали Олександра Вілкула кандидатом в президенти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Опоблоку".

Як повідомляється, під час з'їзду політичної сили співголова партії Борис Колесніков закликав представників партії обрати Вілкула кандидатом в президенти на виборах, які відбудуться в 2019 році.

Крім того, під час з'їзду партії було обрано нового главу політради "Опоблоку", ним став Колесніков.

Також у "Опоблоці" зазначили, що політсила братиме участь в президентських та парламентських виборах.

"Ніякого розколу немає. Наша задача - президентські та парламентські вибори", - заявив Колєсніков.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський заявив, що кандидат в президенти від політичної сили буде висунутий у січні 2019 року.

Раніше РБК-Україна писало, що народного депутата Вадима Новинського обрали головою фракції "Опозиційний блок" (ОБ) в парламенті.

Вибори президента 2019: коли почнеться реєстрація кандидатів Порошенко з імовірністю в 99% піде на вибори, - джерела
Новини України президентські вибориОппоблок
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся