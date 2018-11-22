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Новинського обрали головою фракції "Оппоблока"

Новини » Політика    22.11.2018 - 10:23
Новинського обрали головою фракції "Оппоблока"
Фото: Вадим Новинський (novynskyi.com)

Новинський офіційно очолив парламентську фракцію ОБ

Нардепа Вадима Новинського обрали головою фракції "Опозиційного блоку" (ОБ) в парламенті. Про це оголосив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій оголосив про обрання головою депутатської фракції політичної партії "Опозиційний блок" нардепа Новинського. Він також зазначив, що заступниками стали Олександр Вілкул та Юрій Воропаєв.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в "Опозиційному блоці" заявляли, що після виключення Юрія Бойка фракцію очолить Новинський. Також повідомлялося, що Вілкул буде заступником Новинського, а не співголовою фракції.

Відзначимо, 20 листопада крім Бойка з фракції виключили впливового нардепа Сергія Льовочкіна.

"Хочу поінформувати, що півгодини тому завершилося засідання фракції "Опозиційного блоку", на якому з лав фракції були виключені Бойко Юрій Анатолійович і Льовочкін Сергій Володимирович", - заявив на відкритті засідання Ради нардеп Олександр Вілкул.

До цього Бойко у коментарі РБК-Україна заявляв, що не має наміру виходити з партії через участь в "Опозиційній платформі - За життя" (спільний проект з Вадимом Рабиновичем).

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Новини України Вадим НовинськийОпозиційний блокВерховна Рада
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