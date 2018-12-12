Кандидат в президенти від "Опоблоку" буде висунутий у січні, - Новинський

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

"Опозиційний блок" проведе два з'їзди

Партія "Опозиційний блок" на з'їзді 15 грудня обговорить ситуацію, яка склалася у зв'язку з виключенням з парламентської фракції народних депутатів Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна, а кандидата в президенти від партії оберуть на другому з'їзді, який запланований на січень. Про це заявив глава фракції Вадим Новинський на зборах партії, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Новинський розповів, що будуть обговорювати на двох етапах партійного з'їзду в грудні і січні.

"Там (на першому з'їзді, - ред.) ми обговоримо ситуацію, яка склалася в нашій партії, приймемо відповідні рішення, а на наступному етапі з'їзду в січні буде висунутий кандидат для участі у виборах президента України", – зазначив Новинський.

За його словами, у всіх регіонах будуть сформовані передвиборчі штаби. "Опозиційний блок" розраховує, що їхній кандидат, як мінімум, вийде у другий тур, додав він.

"Потім, після виборів президента, ми будемо брати участь у парламентських виборах, і ми посядемо перше місце серед всіх політичних партій, у нас є для цього все – людські ресурси, підтримка бізнесу, підтримка наших виборців, у нас є потужна команда. У 2020 році будуть вибори в місцеві органи самоврядування, де ми теж будемо брати участь. Так всі ми зможемо обрати ту владу, яка зможе змінити нашу країну на краще", – вважає нардеп.

Реальною опозицією в Україні Новинський вважає тільки свою політичну силу. Він заявив, що "Опозиційний блок" завжди був і буде "єдиною реальною ідеологічною та економічною твердою опозицією нинішньої влади на чолі з президентом".

"Тільки ми відстоюємо інтереси наших виборців по всіх ідеологічних та гуманітарних питаннях. І голосуємо проти всіх цих націоналістичних новацій президента і коаліції", – заявив голова фракції.