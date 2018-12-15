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"Оппоблок" выбрал кандидата в президенты

Новости » Выборы 2019    15.12.2018 - 17:45
"Оппоблок" выбрал кандидата в президенты
Фото: Александр Вилкул (пресс-служба)

Кандидатом в президенты стал Александр Вилкул

Сегодня, 15 декабря, на 8 съезде представители политической силы "Оппозиционный блок" избрали Александра Вилкула кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Оппоблока".

Как сообщается, во время съезда политической силы сопредседатель партии Борис Колесников призвал представителей партии выбрать Вилкула кандидатом в президенты на выборах, которые состоятся в 2019 году.

Кроме того, во время съезда партии было избрано нового главу политсовета "Оппоблока", им стал Колесников.

Также в "Оппоблоке" отметили, что политсила будет принимать участие в президентских и парламентских выборах.

"Никакого раскола нет. Наша задача - президентские и парламентские выборы", - заявил Колесников.

Напомним, ранее глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что кандидат в президенты от политической силы будет выдвинут в январе 2019 года.

Ранее РБК-Украина писало, что народного депутата Вадима Новинского избрали председателем фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в парламенте.

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Новости Украины президентские выборыОппоблок
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