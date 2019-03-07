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"Оппоблок" і партія "Наші" планують об'єднатися, - Мураєв

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 16:19
"Оппоблок" і партія "Наші" планують об'єднатися, - Мураєв
Фото: Євген Мураєв (opposition.org.ua)

Найближчим часом пройде об'єднавчий з'їзд партій

Кандидат у президенти України, лідер партії "Наші" Євген Мураєв, який заявив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів-2019, повідомив, що партії "Опозиційний блок" і "Наші" мають намір об'єднатися. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Мураєва, найближчим часом пройде об'єднавчий з'їзд партій.

"Ми вирішили об'єднати наші політичні сили, і найближчим часом пройде об'єднавчий з'їзд, на якому ми зможемо багаторазово посилити наш вплив на політичні процеси, які відбуваються в нашій країні", - сказав Мураєв.

Нагадаємо, Мураєв заявив про відмову балотуватися на пост глави держави. Мураєв сказав, що знімає свою кандидатуру на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

Відзначається, що 7 березня - останній день для подачі заяв про зняття кандидатів з виборів, 8 березня ЦВК має затвердити остаточний список претендентів на пост глави держави. Мураєв був зареєстрований кандидатом на вибори президента України 15 січня 2019.

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