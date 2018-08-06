"Оппоблок" і "За життя" ведуть переговори про об'єднання, - нардеп

Партії можуть об'єднатися перед виборами до Верховної ради

Партії "Опозиційний блок" і "За життя" ведуть переговори про об'єднання до парламентських виборів наступного року. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Як "Опозиційний блок" вибирає кандидата в президенти".

Зокрема, відразу кілька керівників "Опозиційного блоку" підтвердили РБК-Україна, що такі переговори ведуться. Партії можуть об'єднатися, щоб не "розмити" електорат південно-східних областей країни.

"Поки що все на стадії переговорів", - повідомив співголова "Оппоблока" Борис Колесніков.

Також повідомляється, що переговори з "За життя" мають місце, проте ведуться не з лідером партії Вадимом Рабиновичем, а з Віктором Медведчуком і Нестором Шуфричем, який на сьогодні є нардепом від ПРО.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна один з лідерів "Оппоблока" Сергій Льовочкін, говорячи про "За життя", пояснював, що ймовірність об'єднання в їх політичному полі дуже висока.

"У цьому випадку "Опозиційний блок" з сателітами стане лідером політичних симпатій: сумарна підтримка такого об'єднання буде найвищою в країні", - зазначив нардеп.