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Протесты в Армении: между участниками акции и полицейскими снова начались стычки

Ереван, Среда 20 сентября 2023 21:31
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Протесты в Армении: между участниками акции и полицейскими снова начались стычки Фото: в Армении продолжились протесты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Армении сегодня, 20 сентября, продолжаются протесты на фоне решения властей не вмешиваться в ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

По информации издания, вечером ситуация у здания правительства Армении накалилась. Между участниками акции протеста и полицейскими начались стычки.

Правоохранители обвиняют протестующих в том, что их действия "являются незаконными". При этом полицейские объявили о подготовке к применению спецсредств.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 19 сентября, Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе на фоне обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

После этого в регионе началась операция азербайджанской армии.

В ответ власти Армении отказались направлять в Нагорный Карабах свою армию. В итоге операция Азербайджана завершилась за один день.

Уже вчера, 19 сентября, в Ереване начались массовые акции протеста на фоне таких событий.

Более детально о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.

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