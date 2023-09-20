Протесты в Армении: между участниками акции и полицейскими снова начались стычки
В Армении сегодня, 20 сентября, продолжаются протесты на фоне решения властей не вмешиваться в ситуацию в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.
По информации издания, вечером ситуация у здания правительства Армении накалилась. Между участниками акции протеста и полицейскими начались стычки.
Правоохранители обвиняют протестующих в том, что их действия "являются незаконными". При этом полицейские объявили о подготовке к применению спецсредств.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 19 сентября, Азербайджан заявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе на фоне обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".
После этого в регионе началась операция азербайджанской армии.
В ответ власти Армении отказались направлять в Нагорный Карабах свою армию. В итоге операция Азербайджана завершилась за один день.
Уже вчера, 19 сентября, в Ереване начались массовые акции протеста на фоне таких событий.
Более детально о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.
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