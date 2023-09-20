Чей Карабах? Как за сутки "закончился" 30-летний конфликт Армении и Азербайджана

Новое обострение в Нагорном Карабахе завершилось капитуляцией непризнанной "республики", просуществовавшей 32 года. Согласно договоренностям, мятежный регион признает власть Азербайджана и будет реинтегрирован в его состав.

При подготовке материала использовались: публикации агентства "Новости Армения", портала news.am, азербайджанского издания Minval, Reuters, обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна и колонка аналитика Украинского института будущего Илии Кусы для РБК-Украина.

Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Капитуляция на второй день

Накануне Азербайджан возобновил боевые действия в Нагорном Карабахе. Официальный Баку объявил их антитеррористической операцией локального характера, потребовал вывести армянские войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Азербайджанская армия применила ракетно-артиллерийские удары, боевую авиацию и ударные БПЛА. Превосходящие силы прорвались в нескольких местах, взяли под контроль высоты и стратегические дорожные узлы.

Фото: формирования Карабаха не смогли противостоять азербайджанской армии (Getty Images)

Так называемые "власти" НКР заявляют о тяжелых потерях. На этом фоне сегодня, 20 сентября, они фактически капитулировали.

"В сложившейся ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны. Учитывая все это, власти Республики Арцах (армянское название НКР, - ред.) принимают предложение командования российского контингента, осуществляющего миротворческую миссию, о прекращении огня", - говорится в сообщении.

Прекращение огня вступило в силу с 13:00 (12:00 по Киеву). По сути, вся операция продлилась менее 24 часов.

Интенсивность обстрелов снизилась, но они не прекратились полностью. Бывший госминистр НКР Артак Бегларян сообщил об артиллерийской канонаде недалеко от Степанакерта и больших потерях уже после объявленного времени.

Что говорит Азербайджан

Министерство обороны Азербайджана назвало условия приостановления боевых действий.

Во-первых, войска Армении в Нагорном Карабахе и незаконные вооруженные формирования полностью разоружаются, уходят с боевых позиций и постов. Армянские военные должны покинуть эти территории, а армия НКР будет расформирована.

Во-вторых, армяснкие силы сдают все вооружение и тяжелую технику. Реализация всех вышеперечисленных условий обеспечивается в координации с российскими "миротворцами".

Фото: у Ильхама Алиева уже готовят встречу с представителями армян Карабаха (facebook com LiderIlhamAliyev)

Как заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов, сейчас создаются условия для добровольного отступления армянский войск с территории Карабахского района. Их будут сопровождать азербайджанские военные. Удары по отступающим силам наноситься не будут.

Администрация президента Ильхама Алиева анонсировала встречу с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения реинтеграции на основе конституции и законов Азербайджана. Она пройдет 21 сентября в Евлахе (город в Азербайджане).

Что говорит Россия

Отметим, накануне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха.

"Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории. Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Ни на чем не основанными", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сейчас ожидается телефонный разговор Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном. С азербайджанской стороной продолжаются контакты на "рабочем уровне", при необходимости будет организован разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, добавил Песков.

Фото: у Владимира Путина отвергли обвинения в том, что Москва отказалась от обязательство по защите Нагорного Карабаха (Getty Images)

Министерство обороны РФ в свою очередь подтверждает договоренность о прекращении огня. В заявлении говорится, что к соглашению пришли при посредничестве командования "миротворческим контингентом".

Тем временем глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что именно Пашинян "провел главную работу по признанию Карабаха территорией Азербайджана".

Сам Путин тоже прокомментировал события в Карабахе.

"Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт, делают все, чтобы защитить мирное население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване и Баку, надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло", - отметил он.

Что говорит Армения

Отметим, еще вчера армянский премьер Никол Пашинян заявил о том, что армянской армии в Нагорном Карабахе якобы нет, поэтому Ереван не будет участвовать в военных действиях.

Сегодня МИД Армении заявил, что армяне Карабаха теоретически могут жить под управлением Азербайджана, но диалог должен быть налажен. А премьер выступил с посланием.

По его словам, Ереван не участвовал в переговорах между Баку и Степанакертом, и принимает к сведению нынешнее решение. Армянских войск не было в Нагорном Карабахе с 2021 года.

"Упоминание Армении в тексте (договора о прекращении огня, - ред.), не связанном с Армений, оправдывает мои вчерашние высказывания о том, что одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия. Если бы было возможно втянуть Армению, то глубинной целью этого должны были стать независимость и суверенитет Армении", - отметил Пашинян.

Он также надеется то, что российские "миротворцы" защитят гражданских.

"Если миротворцы сделали такое предложение, это значит, что они полностью и без исключений принимают полностью обязательство обеспечить безопасность армян Нагорного Карбаха", - подчеркнул премьер.

Фото: Никол Пашинян заявил, что Армения не вмешивалась, поскольку давно вывела войска из Нагорного Карабаха (Getty Images)

Но выразил беспокойство тем, что боевые действия не прекратились окончательно.

"Последняя информация, которая дошла до меня гласит, что интенсивность боев значительно снизилась. Надеемся, что военная эскалация не продолжится, потому что в таких условиях стабильность и прекращение боевых действия очень важны", - добавил Пашинян.

Война за 24 часа: основные моменты

Перед операцией азербайджанская сторона обвинила Вооруженные силы Армении в обстреле своих позиций в Нагорном Карабахе. Формальным поводом стал подрыв машин агентства автомобильных дорог и внутренних войск на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша. В результате, по данным Баку, погибли военные и гражданские.

Министерство иностранных дел назвало силовые меры реакцией на военные провокации и теракты со стороны Армении. Азербайджанские власти заявили, что непризнанная НКР должна самораспуститься, а незаконные формирования сдать все оружие.

Основные бои развернулись на востоке региона, азербайджанские войска двигались в сторону городов Мартуни и Аскеран. В боях погиб мэр Мартуни - второго по численности города после Степанакерта.

Сообщалось об артиллерийских ударах по Степанакерту (столица НКР), в городе звучала сирена и отмечались перебои со связью. В сети появились кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса "Тор" и комплекса радиоэлектронной борьбы, а также разрушенного жилого дома.

Фото: разрушения в Степанакерте (twitter_com_SiranushSargsy1)

Официальный Баку заявлял об ударах высокоточным оружием по военным объектам армянских подразделений. Но при этом призывал мирных жителей эвакуироваться через Лачинский коридор.

Армянская сторона с начала говорила о том, что Азербайджан якобы распространял дезинформацию. Однако премьер Никол Пашинян созвал срочное заседание Совбеза. По итогам он заявил о прорыве линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и о том, что азербайджанские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов.

По словам начальника пресс-службы Минобороны Азербайджана Анара Эйвазова, армия заняла более 90 боевых и стратегически позиций Вооруженных сил Армении.

Военные потери сторон неизвестны. Как заявил бывший "госминистр" НКР Рубен Варданян, в Нагорном Карабахе погибли около 100 человек и сотни получили ранения.

Предпосылки - в итогах второй Карабахской войны

Предыдущая, вторая Карабахская война, вспыхнула осенью 2020 года и продлилась 44 дня. В течение сентября-октября азербайджанские войска заняли город Джебраил и поселок Гадрут, после чего обрушился армянский фронт. В результате Баку взял под контроль значительные территории.

Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, ему также отошли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. На линию соприкосновения зашел российский контингент. Срок его пребывания определили 5 годами с возможностью продления. Параллельно Армения обязалась полностью вывести войска из Нагорного Карабаха.

На карте ниже территориальные успехи Азербайджана обозначены зеленым цветом. Желтым - районы, которые остались под НКР.

Фото: территориальные итога второй Карабахской войны (t.me.mozhemobyasnit)

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса называет нынешний виток эскалации ожидаемым.

"Статус-кво, сформировавшийся после 44-дневной войны 2020 года, не устраивал ни Азербайджан, ни Армению, ни, в меньшей степени, Турцию", - пишет он в колонке для РБК-Украина.

В частности, Ильхам Алиев не получил полноценной победы, которая поставила бы точку в вопросе Карабаха и вписала его имя в историю. Контроль над Нагорным Карабахом ему нужен в том числе, чтобы пробить транспортные коридоры и заполучить новый транзитный функционал между Востоком и Западом, Югом и Севером.

Куса отмечает, что для Армении эта война стала краш-тестом постсоветской политической системы, основы которой давно перестали обслуживать интересы армянского общества.

Как только Карабах отойдет под власть Азербайджана, она сможет чувствовать себя более свободно на мировой арене и отдалиться от России, которая сохраняла контроль над Ереваном благодаря "карабахскому крючку", считает аналитик.