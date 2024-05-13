Оппозиционер рассказала, возможна ли революция в Грузии

Она напомнила, что протестующие в Грузии требуют не только отказа от "российского закона", который хочет протащить партия "Грузинская мечта", но и против "российского правительства" и "российского режима".

По словам Деканоидзе, сейчас главное, чтобы Грузия дошла до демократических выборов без скандального закона.

При этом депутат подчеркнула, что в Грузии постараются не начать смену власти путем революции, как это было в Украине.

"Мы постараемся, чтобы не было такого жестокого сценария. Все люди в Грузии очень сильно встревожены. Но самое главное, надо понимать, что у нас другого выбора нет, кроме протестов и манифестаций", - добавила Деканоидзе.

Она подчеркнула, что нельзя допустить возвращения Грузии "на российскую орбиту".