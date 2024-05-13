Оппозиционер рассказала, возможна ли революция в Грузии

В Грузии хотят и дальше протестовать против попыток правящей партии "Грузинская мечта" принять законопроект "об иностранных агентах", но более жесткий сценарий не планируют.
Об этом в интервью РБК-Украина заявила оппозиционный депутат грузинского парламента, экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.
Она напомнила, что протестующие в Грузии требуют не только отказа от "российского закона", который хочет протащить партия "Грузинская мечта", но и против "российского правительства" и "российского режима".
По словам Деканоидзе, сейчас главное, чтобы Грузия дошла до демократических выборов без скандального закона.
При этом депутат подчеркнула, что в Грузии постараются не начать смену власти путем революции, как это было в Украине.
"Мы постараемся, чтобы не было такого жестокого сценария. Все люди в Грузии очень сильно встревожены. Но самое главное, надо понимать, что у нас другого выбора нет, кроме протестов и манифестаций", - добавила Деканоидзе.
Она подчеркнула, что нельзя допустить возвращения Грузии "на российскую орбиту".
Напомним, ранее парламент Грузии принял в первом и втором чтении законопроект "о прозрачности иностранного влияния". Это была инициатива пророссийской правящей партии “Грузинская мечта”.
Для того, чтобы парламент принял законопроект, он должен пройти еще третье чтение.
Такую инициативу уже резко раскритиковали на Западе, поскольку она является антидемократической.
Также против закона выступили и граждане Грузии, они повыходили на массовые протесты.
Более детально о событиях в Грузии - в материале РБК-Украина.
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