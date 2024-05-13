Опозиціонер розповіла, чи можлива революція у Грузії

Вона нагадала, що протестувальники в Грузії вимагають не лише відмови від "російського закону", який хоче протягнути партія "Грузинська мрія", а й проти "російського уряду" та "російського режиму".

За словами Деканоїдзе, зараз головне, щоб Грузія дійшла до демократичних виборів без скандального закону.

При цьому депутат наголосила, що в Грузії намагатимуться не розпочати зміну влади шляхом революції, як це було в Україні.

"Ми постараємося, щоб не було такого жорстокого сценарію. Всі люди в Грузії дуже стривожені. Але найголовніше, треба розуміти, що у нас іншого вибору немає, окрім протестів та маніфестацій", - додала Деканоідзе.

Вона наголосила, що не можна допустити повернення Грузії "на російську орбіту".