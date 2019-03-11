В ОПОРІ спрогнозували, скільки військових на Донбасі проголосує на виборах

На виборах 2019 зможуть проголосувати близько 52 тисяч військових у прифронтовій зоні

На выборах 2019 смогут проголосовать около 52 тысяч военнослужащих, которые находятся в прифронтовой зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, в отличие от 2014 года на Донбассе созданы условия для голосования военных.

"Выросло количество участков в прифронтовых территориях, в отдельных небольших общинах будут открываться участки для военнослужащих, так как местных жителей там формально осталось не так уж много. Военные - это те люди, у которых должен быть стержень, в том числе политический. Но мы не можем исключать, что в отдельных случаях будет групповое голосование...По разным данным, около 52 тысяч военнослужащих смогут голосовать непосредственно в прифронтовой зоне", - отметила Айвазовская.

Напомним, ранее командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал, как будут голосовать военные в ООС.

Отметим, в Вооруженных силах Украины не исключают возможность диверсий и саботажа вблизи передовой и даже в глубоком тылу накануне выборов 2019.