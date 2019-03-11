В ОПОРІ спрогнозували, скільки військових на Донбасі проголосує на виборах

Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)

На виборах 2019 зможуть проголосувати близько 52 тисяч військових у прифронтовій зоні

На виборах 2019 зможуть проголосувати близько 52 тисяч військовослужбовців, які перебувають у прифронтовій зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, на відміну від 2014 року на Донбасі створено умови для голосування військових.

"Зросла кількість дільниць у прифронтових територіях, в окремих невеликих громадах будуть відкриватися ділянки для військовослужбовців, так як місцевих жителів там формально залишилося не так вже й багато. Військові - це ті люди, у яких має бути стрижень, у тому числі політичний. Але ми не можемо виключати, що в окремих випадках буде групове голосування...За різними даними, близько 52 тисяч військовослужбовців зможуть голосувати безпосередньо у прифронтовій зоні", - зазначила Айвазовська.

Нагадаємо, раніше командувач операцією Об'єднаних сил Сергій Наєв розповів, як будуть голосувати військові в ООС.

Зазначимо, у Збройних силах України не виключають можливість диверсій і саботажу поблизу передової і навіть в глибокому тилу напередодні виборів 2019.