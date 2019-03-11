В ОПОРІ прокоментували заборону на голосування українців в Росії

Заборона на голосування українців в Росії не позначиться на результати виборів 2019

Запрет на голосование украинцев в России на выборах 2019 не повлияет на итоговый результат. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она отметила, что, по официальным данным, в 2014 году на президентских выборах проголосовали 1153 гражданина Украины, который находились в России.

"То есть, влияния на конечный результат такое голосование не имеет. А в 2010 году на территории РФ проголосовали 4,5 тысячи граждан Украины. Потому утверждать, что "три миллиона украинцев лишены права голоса" - некорректно. Форма реализации своих избирательных прав у зарубежных украинцев такая, что им очень сложно проголосовать в принципе, причем по всему миру", - добавила Айвазовская.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК удалил из перечня избирательных участков за рубежом те, которые располагались в Российской Федерации.

Согласно рекомендациям Центризбиркома, избиратели, которые находятся на консульском учете на территории России, смогут проголосовать в Тбилиси, Астане, Хельсинки или же в Украине.