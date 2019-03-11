В ОПОРІ назвали заяву "Нацдружин" загрозою легітимності виборів

Погрози "Нацдружин" можуть призвести до нелегітимних виборів 2019

Заявление "Национальных дружин" о готовности применять силу на выборах 2019 угрожает легитимности голосования. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, заявление "Нацдружин" о готовности силой "устранять нарушения" на выборах грозит перспективой получения нелегитимных выборов, а также их срывом на отдельных участках.

"Я буду надеяться, что монополия на законное насилие останется лишь в руках правоохранительных органов, а любые общественные объединения будут оставаться в рамках закона о выборах", - добавила Айвазовская.

Напомним, ранее в эфире "Радио Свобода" представитель "Национальных дружин" Игорь Вдовин отметил, что в случае фальсификаций на выборах наблюдатели от их организации могут применить силу. После этого заявления Центральная избирательная комиссия обратилась в СБУ.

Отметим, до этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время выборов 2019 полная монополия на силу будет исключительно у Национальной полиции и Национальной гвардии.