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ОПОРА оприлюднила результати паралельного підрахунку на виборах

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 14:58
ОПОРА оприлюднила результати паралельного підрахунку на виборах
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дані громадської організації співпадають з результатами ЦВК

На президентських виборах 2019 в Україні Володимир Зеленський отримав 73,2% голосів виборців, а Петро Порошенко - 24,3%, ще 2,5% бюлетенів - недійсні. Про це під час повідомляє пре-служба Громадянської мережі ОПОРА.

Як зазначили в організації, ГО ОПОРА здійснювала паралельний підрахунок голосів виборців на основі репрезентативної для всієї України та статистично обґрунтованої вибірки.

ОПОРА оприлюднила результати паралельного підрахунку на виборах

"Базуючись на звітах 1299 з 1305 спеціально підготовлених та офіційно зареєстрованих спостерігачів, ОПОРА може заявити з 99% впевненістю про такі результати другого туру президентських виборів (1299 із 1305 спостерігачів, 99,6% виборчих дільниць із 811 907 голосів): Володимир Зеленський отримав 73,2% голосів виборців, а Петро Порошенко - 24,3% (похибка 1,5%). Ще 2,5% бюлетенів – недійсні (похибка 0,3%)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на президентських виборах 21 квітня, за результатами підрахунків 99% протоколів, лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, який отримав 73,21% голосів. Петро Порошенко отримав 24,46% голосів.

Як заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, оголошення результатів виборів в Україні має відбутись не пізніше ніж за 10 днів після голосування.

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