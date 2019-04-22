ОПОРА обнародовала результаты параллельного подсчета на выборах

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данные общественной организации совпадают с результатами ЦИК

На президентских выборах 2019 в Украине Владимир Зеленский получил 73,2% голосов избирателей, а Петр Порошенко - 24,3%, кроме того 2,5% бюллетеней - недействительны. Об этом сообщает пре-служба Гражданской сети ОПОРА.

Как отметили в организации, ОО ОПОРА проводила параллельный подсчет голосов избирателей на основе репрезентативной для всей Украины и статистически обоснованной выборки.

"Основываясь на отчетах 1299 из 1305 специально подготовленных и официально зарегистрированных наблюдателей, ОПОРА может заявить с 99% уверенностью таковы результаты второго тура президентских выборов (1299 из 1305 наблюдателей, 99,6% избирательных участков с 811 907 голосов): Владимир Зеленский получил 73,2% голосов избирателей, а Петр Порошенко - 24,3% (погрешность 1,5%). Еще 2,5% бюллетеней - недействительны (погрешность 0,3%)", - говорится в сообщении.

Напомним, на президентских выборах 21 апреля, по результатам подсчетов 99% протоколов, лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, который получил 73,21% голосов. Петр Порошенко получил 24,46% голосов.

Как заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, объявление результатов выборов в Украине должно состояться не позднее чем за 10 дней после голосования.