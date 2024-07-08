Массированный обстрел Украины. Враг запустил 38 ракет, 30 из них сбила ПВО
Сегодня, 8 июля, во время массированного ракетного обстрела, Российская Федерация запустила против Украины 38 ракет различных типов, 30 из которых уничтожила противовоздушная оборона (ПВО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука.
Около 10 утра враг нанес против Украины комбинированный ракетный удар с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.
В целом террористы применили 38 ракет различных типов:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 2 крылатые ракеты Х-22;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
ПВО уничтожила 30 ракет, а именно:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 11 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Фото: массированный обстрел Украины 8 июля (t.me/ComAFUA)
"Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца", - добавил Олещук.
Массированный обстрел 8 июля
В ночь на 8 июля враг атаковал Украину 4 ракетами Х-101 и 2 баллистическими ракетами "Искандер-М". ПВО удалось уничтожить 3 единицы Х-101
Уже после 09:50 террористы прибегли к повторной атаке против Украины. После объявления масштабной воздушной тревоги в Кропивницком районе и Кривом Роге раздались взрывы. В частности, сообщалось о работе ПВО в Киевской области и Киеве.
По состоянию на 15:00 известно о:
- 11 погибших и 62 раненых в Днепропетровской области;
- 17 погибших и 48 раненых в Киеве;
- 2 погибших в Киевской области.
Все подробности массированного обстрела - в материале РБК-Украина.
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