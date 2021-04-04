Понад 40 людей загинули від зсуву і повені в Індонезії

Зливи викликали зсув і повінь на острові Флорес в провінції Східна Нуса-Тенгара Індонезії. Загинули не менше 44 осіб, рятувальники продовжують пошуки зниклих без вести.

Про це повідомила газета Hindustan Times з посиланням на Національне агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих (BNPB).

За словами представника BNPB радити Джати, в ніч на 4 квітня зсув в гірському районі накрив близько 50 будинків в селі Ламенеле на острові Флорес в провінції Східна Нуса-Тенгара. "Загинули 44 людини, ще дев'ять поранені", - сказав він.

Джати зазначив, що під обвалом знаходиться ще багато людей і число жертв може зрости. До рятувальних робіт залучено сотні людей, проте їх проведення ускладнюють зруйновані дороги і віддаленість району. "Єдиний доступ до постраждалого району - по морю з острова Адонара, але дощі, а також сильні хвилі заважають підійти до берега", - уточнив представник рятувального відомства.

У BNPB додали, що сильна повінь також було зареєстровано в Біме, місті провінції Західна Нуса-Тенгара. Стихія змусила евакуюватися із затопленого району майже 10 тисяч чоловік. Повідомляється про двох загиблих.