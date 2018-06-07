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ОПК полностью обеспечивает вооружением все силовые структуры Украины

НовостиПолитика    07.06.2018 - 11:19
Фото: Александр Турчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Александр Турчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам Турчинова, это касается и новых разработок, в частности, ракетных технологий

Отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) полностью обеспечивает вооружением все силовые структуры Украины. Об этом сегодня в ходе 9-го Экспертного форума заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина

"Сегодня фактически мы обеспечиваем все нужды вооруженных сил Национальной гвардии и других наших силовых структур за счет нашего оборонного комплекса", - сказал Турчинов. 

Он отметил, что это касается и новых разработок, в частности, ракетных технологий. 

"Главное примета развития нашего ОПК - это постоянное увеличение доли частного сектора в общих объемах оборонной промышленности. Государственный оборонный заказ - более 50% этого заказа выполняют частные компании", - сообщил глава СНБО.  

Напомним, ранее сегодня Турчинов сообщил, что СНБО готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения.

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Теги публикации: СНБО, ОПК, Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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