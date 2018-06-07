По словам Турчинова, это касается и новых разработок, в частности, ракетных технологий

Отечественный оборонно- промышленный комплекс (ОПК) полностью обеспечивает вооружением все силовые структуры Украины. Об этом сегодня в ходе 9-го Экспертного форума заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня фактически мы обеспечиваем все нужды вооруженных сил Национальной гвардии и других наших силовых структур за счет нашего оборонного комплекса", - сказал Турчинов.

Он отметил, что это касается и новых разработок, в частности, ракетных технологий.

"Главное примета развития нашего ОПК - это постоянное увеличение доли частного сектора в общих объемах оборонной промышленности. Государственный оборонный заказ - более 50% этого заказа выполняют частные компании", - сообщил глава СНБО.

Напомним, ранее сегодня Турчинов сообщил, что СНБО готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения.