ОПК полностью обеспечивает вооружением все силовые структуры Украины

По словам Турчинова, это касается и новых разработок, в частности, ракетных технологий
Отечественный оборонно-
"Сегодня фактически мы обеспечиваем все нужды вооруженных сил Национальной гвардии и других наших силовых структур за счет нашего оборонного комплекса", - сказал Турчинов.
Он отметил, что это касается и новых разработок, в частности, ракетных технологий.
"Главное примета развития нашего ОПК - это постоянное увеличение доли частного сектора в общих объемах оборонной промышленности. Государственный оборонный заказ - более 50% этого заказа выполняют частные компании", - сообщил глава СНБО.
Напомним, ранее сегодня Турчинов сообщил, что СНБО готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения.