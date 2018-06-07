Імпорт дозволять для виробників не залежно від їхньої форми власності

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) готує рішення про лібералізацію експорту та імпорту військового озброєння. Про це сьогодні в ході 9-го Експертного форуму заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент РБК-Україна.

"У Раді національної безпеки готується рішення про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності. Ми плануємо це рішення приймати найближчим часом. Воно передбачає дозвіл на прямий експорт всіх виробників військової техніки і озброєння незалежно від того - воно належить держсектору або приватному. Ми дозволимо імпорт без обмеження для виробників, не залежно від їхньої форми власності: для власних потреб, для виробництва військової техніки і озброєння. Ми дозволимо імпорт озброєння і військової техніки для приватних структур, які є постачальниками цього військового озброєння ", - сказав Турчинов.

Крім цього, за його словами, будуть зняті всі обмеження щодо прямих контрактів про закупівлю озброєння за кордоном для українських силових структур.

Нагадаємо, 6 червня Турчинов в ході зустрічі з президентом Світового Конгресу Українців Євгеном Чолієм заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін не збирається припиняти агресію в Україні.