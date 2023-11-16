Плацдарм на левом берегу Днепра, Авдеевка и другие "горячие" точки: какова ситуация на фронте

Украинские воины на левобережье Херсонской области расширяют плацдарм, ставя врага перед дилеммой. Тем временем оккупанты на восточном направлении круглосуточно штурмуют наши позиции, пытаясь взять Авдеевку в окружение и продвинуться на Бахмутском направлении.

Как выглядит ситуация на фронте и от чего зависит развитие событий - в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Левый берег Херсонской области

На левом берегу Херсонской области сохраняется определенный туман войны. Официальные спикеры рекомендуют с осторожностью комментировать происходящее. Однако уже не секрет, что украинские морские пехотинцы удерживают на левом берегу по меньшей мере три плацдарма: в районе Антоновского автомобильного моста и железнодорожного моста, а также населенного пункта Крынки. Расстояние по флангам на этих трех плацдармах составляет около 60 км.

Количество вражеских войск, что сосредоточено на юге Херсонской области - около 65 тысяч. Все эти силы враг активно применяет для блокирования продвижений украинских войск. Упорные боевые действия идут в районе населенных пунктов Крынки, Подстепного и Песчановки.

Ключевая проблема для наших войск заключается в отсутствии устойчивой логистики для оперативного перемещения вооружения, боеприпасов, бронетехники с правого на левый берег. Расстояние между берегами Днепра в этой части составляет тысячу метров. Четыре мостовых перехода и Каховская ГЭС были разрушены врагом. То есть постоянных инженерных конструкций там через Днепр нет - надо наводить понтонно-мостовую переправу, а это очень сложно.

Еще более сложная задача - как обезопасить эту понтонно-мостовую переправу от уничтожения противником. Для этого нужны западные истребители, чтобы держать как можно дальше вражескую авиацию, и расширение нашего плацдарма на левом берегу, чтобы оттеснить вражескую артиллерию. Пока идут бои в непосредственной близости от Днепра ситуация более или менее контролируемая. Наша артиллерия с правого берега оказывает артиллерийскую поддержку наших морпехов на левом берегу. Частично они находятся и под зонтиком нашей ПВО, находящейся на правом берегу. Однако если они двинутся дальше - они будут все больше выходить из этой зоны прикрытия.

Очевидно, что противник очень нервно воспринимает наши действия. Во-первых, показательно то, что оккупационными войсками в Херсонской области начал командовать Михаил Теплинский, это едва ли не самый профессиональный генерал российской армии. Имея 65 тысяч человек, враг использует их очень осторожно - они не бросают в бой сразу всех людей, а действуют ограниченным контингентом.

Во-вторых, недавно в район Токмака россияне перебросили четыре десантно-штурмовых дивизии. Сейчас подразделения одной из них - 7-й - оккупанты направили в Херсонскую область. Наверное, противник понимает, что нужно усиливать группировку своих войск теми подразделениями, которые способны оперативно перемещаться на определенные рубежи, чтобы активнее противодействовать украинскому контрнаступлению.

Кроме того, там есть дорога, которая идет вдоль Днепра от Алешек до Крынок. Она рокадна и чрезвычайно важна для оперативного перемещения ресурсов. Эта дорога по меньшей мере в двух местах перерезана нашими морпехами. То есть оккупантам нужно использовать другие пути логистического обеспечения, что увеличивает время и приводит к промедлению в реакции.

Авдеевское направление

Враг пытается замкнуть тиски, взяв наши подразделения в Авдеевке в окружение. Ситуация на этом участке очень динамична. Противник сосредоточил там до 40 тысяч личного состава и пытается трансформировать их в некие территориальные достижения, совершенно не считаясь с потерями.

Одна из ключевых точек, куда враг тоже прилагает невероятные усилия, чтобы переломить ситуацию на Авдеевском направлении - это район Марьинки. В некоторые дни треть вражеских боестолкновений приходится именно на Марьинское направление. Оккупанты стремятся создать так называемую буферную зону вокруг Донецка. Хотя в районе Марьинки боевые действия продолжаются уже 20 месяцев подряд, до сих пор наши военные контролируют западную часть города.

Бахмутское направление

В районе Берховки и Ягодного продолжаются ожесточенные боевые действия. Российская армия сохраняет возможность продвижения вперед. Это заставляет наши войска на некоторых участках на несколько сот метров отходить на другие рубежи и позиции. Противник пытается обезопасить свой гарнизон, действующий на руинах Бахмута.

Южнее Бахмута украинская армия сохраняет инициативу, в районе Клещеевки и Андреевки наши военные пытаются идти вперед. Но там враг постоянно производит контратаки, чтобы замедлить наше движение.

Купянско-лиманский плацдарм

В районе Купянска враг начал совать вдоль линии железнодорожного сообщения. Купянск - это огромный узловой железнодорожный центр, поэтому противник хочет захватить хотя бы его восточную часть, где как раз и находится разнообразие железных путей и сообщений, более амбициозное желание противника - выровнять линии фронта по реке Оскол. Тенденция такова, что именно враг владеет инициативой на этом участке фронта.

На Лиманском направлении идут бои в Серебрянском лесничестве, однако лесничеством его достаточно сложно назвать, поскольку там за месяцы боев уже фактически выжжена земля.

Приазовье

На Бердянском направлении в районе Старомайорского ситуация стабилизировалась, там интенсивность боев несколько ниже. Что касается Токмакского или Мелитопольского направления - там ситуация более динамичная. Силы обороны продолжают атаковать непосредственно на линии оборонно-защитных сооружений имени Суровикина. Там есть небольшие по масштабу продвижения. Инициатива остается на нашей стороне. Однако наше движение происходит очень медленно из-за мощной сети фортификационных сооружений и противопехотных и противотанковых полей. Результат осенне-зимней кампании напрямую зависит от ресурса украинской армии.

Владислав Селезнев для РБК-Украина