Операції ЗСУ на лівому березі Дніпра. Генштаб назвав головну ціль

Українські захисники провели на лівобережжі Херсонської області низку успішних операцій. Одне з основних завдань 0 відтіснити російських окупантів подалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку", - розповіли у військовому командуванні.

У Генштабі уточнили, що проводяться:

диверсійні,

рейдові,

розвідувальні дії.

"Виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження", - йдеться у заяві.

Також зауважується, що важкі бої на цьому напрямку тривають.

"Одна з головних цілей цієї роботи - відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона - тим краще", - наголошують у Генштабі.

Окупанти змушені перекидати сили

У ході операцій Сили оборони завдають російським загарбникам значних втрат у живій силі та техніці.

"Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб" , - кажуть у військовому командуванні.

Внаслідок значних втрат ворог змушений перекидати підрозділи з інших напрямків, додали у Генштабі.

Втрати противника

У Генштабі розповіли, що від початку проведення таких операцій Силами оборони загальні втрати ворога склали:

особового складу - 1216 убитими та 2217 пораненими,

24 танки,

89 артилерійських систем та мінометів,

135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,

48 бойових броньованих машин,

9 РСЗВ,

14 плавзасобів,

15 одиниць спеціальної техніки,

4 командні пункти,

29 складів з боєприпасами,

нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Закріплення ЗСУ на лівому березі Херсонської області

Раніше сьогодні, 17 листопада, у Морській піхоті ЗСУ підтвердили, що захисники провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра Херсонської області, завдяки чому їм вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

Згодом представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін в ефірі телемарафону допустив, що у відповідь на закріплення ЗСУ на позиціях на лівобережжі Херсонської області російські окупанти можуть спробувати провести певне перегрупування.

Нагадаємо між іншим, що раніше цього тижня прокремлівські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ писали про нібито рішення перегрупувати окупаційні війська на лівобережжі Херсонщини. У Шойгу швидко випустили спростування, назвавши появу такої інформації провокацією. Військові експерти припускають, що хтось з апарату російського міноборони помилково розіслав медійникам заготовлений "про всяк випадок" реліз.

Більш детально про плацдарм для ЗСУ на лівобережжі Херсонської області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.