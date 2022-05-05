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"Знаємо, хто нам протистоїть". Лукашенко обіцяє "не розв'язувати війнушку" на Заході

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Мінськ, Четвер 05 травня 2022 12:24
"Знаємо, хто нам протистоїть". Лукашенко обіцяє "не розв'язувати війнушку" на Заході Фото: Олександр Лукашенко (president gov by)
Автор: Сергей Новиков

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не загрожує безпеці Європи. А збройний конфлікт не в білоруських інтересах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

Повідомляється, що Лукашенко дав інтерв'ю для Associated Press, в якому запевнив, що Білорусь нікому не загрожує і не буде цього робити.

"Більше того, та й погрожувати ми не можемо: ми знаємо, хто нам протистоїть. Тому розв'язувати якийсь конфлікт, якусь війнушку на Заході абсолютно не в інтересах білоруської держави. Тому нехай Захід спить спокійно", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що без диктатури білоруси були б бідними.

"Слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є при цій диктатурі. Не було б диктатури, так ходили б голитьбою", - підкреслив він.

Він також підтвердив плани разом з президентом Росії Володимиром Путіним відродити СРСР.

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