ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Потомки депортированных из Польши украинцев получат компенсации: детали

Украина, Четверг 17 июля 2025 22:02
UA EN RU
Потомки депортированных из Польши украинцев получат компенсации: детали Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховная Рада Украины приняла законопроект №2038 о компенсациях украинцам, принудительно переселенным в 1944-1951 году с территорий, принадлежавших Польской народной республике (ПНР, современная Польша). Также компенсации могут выплачиваться потомкам депортированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Законопроект "О внесении изменений в Закон "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку" под №2038 внесли на рассмотрение еще в 2019 году. По данным авторов документа, речь идет о не менее 700 тысяч человек, которые могут претендовать на выплату компенсаций.

Важно, что компенсации будут выплачиваться из украинского бюджета. О компенсациях от современной Польши речь не ведется.

Кто может получить компенсацию

Принятым законом признается, что решения о депортации, принятые властями бывшего СССР, "союзных республик" и ПНР, являются незаконными и преступными актами. Соответственно, восстановление прав граждан Украины из числа депортированных лиц определяется одним из приоритетных направлений.

Компенсационные выплаты могут получить лица или наследники лиц, которых в 1944-1951 годах принудительно переселили с территорий компактного проживания украинского населения в Польше.

Лицам, пострадавшим от выселения, предоставят статус "депортированных". Кроме статуса, такие лица (или их наследники) получат ряд прав, в частности право на изъятые в результате депортации имущество и дома.

Как будут компенсировать утраченное

Отмечается, что заявление можно будет подать не позднее, чем в течение трех лет с момента приобретения лицом статуса "депортированного". В течение пяти лет будет осуществляться поэтапное возмещение утраченного имущества, а в случае смерти лица - его наследникам.

Также "депортированные лица" имеют право на единовременную денежную помощь, которая выплачивается после приобретения соответствующего статуса. Размер и порядок всех компенсационных мер определит Кабинет министров.

"Операция "Висла" и другие

Исторические украинские регионы Лемковщина, Надсянье, Холмщина и Подляшье после завершения Второй мировой войны были переданы Советским Союзом Польше. Официально депортация началась с сентября 1944 года, но активизировались действия по принудительному выселению значительно позже.

Начиная с 1947 года, Польша и СССР провели ряд депортационных операций, в том числе "Операцию "Висла". Окончательно депортации были закреплены соглашением "Об обмене участками государственных территорий" от февраля 1951 года.

В результате операций польское население, изъятое с территорий Западной Украины и Западной Беларуси, передавалось представителям Варшавы. Взамен СССР забрал украинцев и белорусов, которых польская коммунистическая власть принудительно выселила из мест их проживания.

Уже после падения СССР, в 2002 году Конституционный Трибунал в Польше, а в 2004 году - Европейский суд по правам человека признали, что советско-польское соглашение 1944 года "Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР" не имело правовых оснований для подписания. Действия СССР и ПНР, связанные с "эвакуацией", названы незаконными.

Напомним, что Верховная Рада Украины 16 июля 2025 года признала депортацией принудительное выселение украинцев из мест их постоянного проживания на территории Польши в период с 1944 по 1951 годы, в частности во время операции "Висла".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша
Новости
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе