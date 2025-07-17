Потомки депортированных из Польши украинцев получат компенсации: детали
Верховная Рада Украины приняла законопроект №2038 о компенсациях украинцам, принудительно переселенным в 1944-1951 году с территорий, принадлежавших Польской народной республике (ПНР, современная Польша). Также компенсации могут выплачиваться потомкам депортированных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Законопроект "О внесении изменений в Закон "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку" под №2038 внесли на рассмотрение еще в 2019 году. По данным авторов документа, речь идет о не менее 700 тысяч человек, которые могут претендовать на выплату компенсаций.
Важно, что компенсации будут выплачиваться из украинского бюджета. О компенсациях от современной Польши речь не ведется.
Кто может получить компенсацию
Принятым законом признается, что решения о депортации, принятые властями бывшего СССР, "союзных республик" и ПНР, являются незаконными и преступными актами. Соответственно, восстановление прав граждан Украины из числа депортированных лиц определяется одним из приоритетных направлений.
Компенсационные выплаты могут получить лица или наследники лиц, которых в 1944-1951 годах принудительно переселили с территорий компактного проживания украинского населения в Польше.
Лицам, пострадавшим от выселения, предоставят статус "депортированных". Кроме статуса, такие лица (или их наследники) получат ряд прав, в частности право на изъятые в результате депортации имущество и дома.
Как будут компенсировать утраченное
Отмечается, что заявление можно будет подать не позднее, чем в течение трех лет с момента приобретения лицом статуса "депортированного". В течение пяти лет будет осуществляться поэтапное возмещение утраченного имущества, а в случае смерти лица - его наследникам.
Также "депортированные лица" имеют право на единовременную денежную помощь, которая выплачивается после приобретения соответствующего статуса. Размер и порядок всех компенсационных мер определит Кабинет министров.
"Операция "Висла" и другие
Исторические украинские регионы Лемковщина, Надсянье, Холмщина и Подляшье после завершения Второй мировой войны были переданы Советским Союзом Польше. Официально депортация началась с сентября 1944 года, но активизировались действия по принудительному выселению значительно позже.
Начиная с 1947 года, Польша и СССР провели ряд депортационных операций, в том числе "Операцию "Висла". Окончательно депортации были закреплены соглашением "Об обмене участками государственных территорий" от февраля 1951 года.
В результате операций польское население, изъятое с территорий Западной Украины и Западной Беларуси, передавалось представителям Варшавы. Взамен СССР забрал украинцев и белорусов, которых польская коммунистическая власть принудительно выселила из мест их проживания.
Уже после падения СССР, в 2002 году Конституционный Трибунал в Польше, а в 2004 году - Европейский суд по правам человека признали, что советско-польское соглашение 1944 года "Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР" не имело правовых оснований для подписания. Действия СССР и ПНР, связанные с "эвакуацией", названы незаконными.
Напомним, что Верховная Рада Украины 16 июля 2025 года признала депортацией принудительное выселение украинцев из мест их постоянного проживания на территории Польши в период с 1944 по 1951 годы, в частности во время операции "Висла".
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