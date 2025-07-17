Нащадки депортованих із Польщі українців отримають компенсації: деталі

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2038 про компенсації українцям, примусово переселеним у 1944-1951 році з територій, які належали Польській народній республіці (ПНР, сучасна Польща). Також компенсації можуть виплачуватися нащадкам депортованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Судово-юридичну газету ".

Законопроєкт "Про внесення змін до Закону "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" за №2038 внесли на розгляд ще у 2019 році. За даними авторів документу, мова йде про щонайменше 700 тисяч осіб, які можуть претендувати на виплату компенсацій.

Важливо, що компенсації будуть виплачуватися з українського бюджету. Про компенсації від сучасної Польщі мова не ведеться.

Хто може отримати компенсацію

Прийнятим законом визнається, що рішення про депортації, прийняті владою колишнього СРСР, "союзних республік" та ПНР, є незаконними та злочинними актами. Відповідно, відновлення прав громадян України з числа депортованих осіб визначається одним із пріоритетних напрямів.

Компенсаційні виплати можуть отримати особи або спадкоємці осіб, яких у 1944-1951 роках примусово переселили з територій компактного проживання українського населення в Польщі.

Особам, постраждалим від виселення, нададуть статус "депортованих". Окрім статусу, такі особи (або їхні спадкоємці) отримають низку прав, зокрема право на вилучені внаслідок депортації майно та будинки.

Як будуть компенсувати втрачене

Зазначається, що заяву можна буде подати не пізніше, ніж впродовж трьох років з моменту набуття особою статусу "депортованої". Протягом п'яти років буде здійснюватися поетапне відшкодування втраченого майна, а у випадку смерті особи - її спадкоємцям.

Також "депортовані особи" мають право на одноразову грошову допомогу, яка виплачується після набуття відповідного статусу. Розмір та порядок усіх компенсаційних заходів визначить Кабінет міністрів.