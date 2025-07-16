Рада признала депортацией принудительное выселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах

Верховная Рада признала депортацией принудительное выселение украинцев из мест их постоянного проживания на территории Польши в период с 1944 по 1951 годы, в частности во время операции "Висла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект .

"Государство гарантирует лицам украинского этнического происхождения, которые были принудительно переселены из мест их постоянного компактного проживания на территории Польской Республики в период 1944-1951 годов, а в случае их смерти - членам их семей, право на возмещение материального и морального вреда, причиненного им в результате депортации, в размерах и порядке, установленных Кабинетом министров Украины, в виде одноразовой материальной помощи", - говорится в законопроекте.

В частности, людей украинского происхождения, принудительно переселенных из Польской Народной Республики на основании решений органов бывшего СССР и ПНР в период 1944-1951 годов, добавили в перечень имеющих статус депортированных.

Согласно документу, Украина "определяет восстановление прав граждан Украины из числа депортированных лиц одним из приоритетных направлений политического, социально-экономического, культурного и духовного развития общества".

Принудительное выселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах

В 1944 году правительства УССР и Польской республики подписали "Соглашение о взаимном обмене населением в приграничных районах". Это первое выселение украинцев с исконно украинских земель, которые принадлежали Польской Республике.

Операцию "Висла" осуществили несколько позже, в течение апреля-июля 1947 года по решению партийного и государственного руководства СССР, Польши и Чехословакии.

Фактически это была депортация украинцев с их этнических территорий на территории в западной и северной части польского государства. Цель - ассимилировать украинское население при условии ограничения поддержки украинского подполья.

В результате насильно переселили 482 000 человек, а 3 936 человек заключили в концлагерь Явожно.

Подробнее о том, какие противостояния были между Украиной и Польшей, - читайте в материале РБК-Украина.

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