Проникновения врага не было: в ВСУ рассказали о ситуации в Купянске после операции "Велес"

В Купянске Харьковской области остаются как украинские военные, так и российские подразделения. Россиянам удалось проникнуть в северные районы города и закрепиться там небольшими группами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, российские военные проникали в город, в частности через Голубовку и пытались закрепиться в северной застройке.

"После того, как однажды россияне были из Купянска фактически выбиты, и после того, как россияне в Голубовке смогли нарисовать себе серую зону и, в том числе, использовать трубу, они смогли инфильтрировать определенную численность - где-то несколько десятков человек, в северные районы, и там закрепиться", - рассказал Трегубов.

Он добавил, что сейчас Купянск разрушен меньше, чем, например, Волчанск, а капитальные здания позволяют использовать их как укрытия и позиции.

"Тот же Волчанск - он просто перебран в состояние щебня. А Купянск - там есть капитальная застройка, там есть что использовать и как укрытие, и как точки для определенных запусков, и, в принципе, там есть с чем работать", - отметил спикер.

Трегубов также сообщил, что операция "Велес" была направлена на полный вывод из строя трубопровода, который россияне использовали для скрытого проникновения на Купянском направлении.

По его словам, после операции эффективных инфильтраций российских военных в сторону Купянска больше не фиксировались.

Также спикер добавил, что на Харьковщине в российском войске воюют наемники из Латинской Америки, Африки, реже - из Азии. Их немного, и по боевым качествам они принципиально не отличаются от других российских военных.

"Но они есть, и они являются одним из источников пополнения российского личного состава", - отметил Трегубов.