Украина предоставит США список целей на территории РФ для дальнобойных ударов, - Politico

Украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как отмечает издание, Украина использует этот список как еще одну попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия по России. Хотя Украина ранее предоставила США некоторые из своих потенциальных целей на России, этот список, как предполагается, будет более конкретным.

По словам трех анонимных источников Politico, знакомых с действиями Украины, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон и планируют представить список администрации в ходе переговоров.

США уже несколько месяцев заявляют, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия отодвинула свои самые важные цели, включая авиацию, от границы и сделала их недосягаемыми.

Но Киев определил несколько важных целей, которые он может достичь с помощью предоставленных США ракет, говорят источники. Он надеется, что список укрепит кампанию по убеждению президента Джо Байдена изменить свое мнение.

"Не должно быть никаких ограничений на номенклатуру вооружений для Украины, а у террористов таких ограничений нет, - заявил Зеленский 26 августа. - Защитники жизни не должны сталкиваться с какими-либо ограничениями на оружие".

Визит Умерова и Ермака готовится на фоне того, что Украина продолжает наступление в Курской области и пытается преодолеть последствия массированного ракетного удара Москвы по ее энергосистеме 26 августа.

Просьбы Киева

Украинские чиновники давно лоббируют администрацию Байдена, чтобы снять ограничения на поставки оружия США, чтобы военные могли легче проводить наступления на территории России и оттеснять российские войска от границы. Администрация США с самого начала войны заявляла, что она обеспокоена тем, что снятие ограничений может спровоцировать Россию на еще более агрессивные атаки на Украину.

Хотя эскалация все еще вызывает беспокойство, администрация Байдена в последнее время подчеркивает свою уверенность в том, что тактического преимущества мало, учитывая, что Россия выводит свои активы из зоны досягаемости. Администрация также оценивает, что у Украины недостаточно армейских тактических ракетных систем - ракет большой дальности, которые она хочет использовать - для удара по важным целям в России. Киев использует многие из этих ракет в своих наступлениях в Крыму - битва, по оценкам администрации Байдена, идет хорошо для Украины. А у США ограниченный запас ATACM, которые они могут использовать для отправки в Украину.

Украинские чиновники и законодатели настаивают на том, что снятие всех ограничений необходимо для военных действий страны, утверждая, что это предоставит ее военным большую свободу действий для ведения боевых действий с Россией.

Визит в Вашингтон

Как отмечает Politico, неясно, когда именно Умеров и Ермак прибудут в Вашингтон и какие еще встречи они планируют провести в США. В ходе предыдущих таких поездок украинские чиновники встречались с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином.

На брифинге для журналистов 26 авгста представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в политике США в отношении ограничений "никаких изменений" не произошло.

"Это не новое желание президента Зеленского, ни в коем случае", - сказал он. "Но, как я уже много-много раз говорил, мы продолжим разговоры с украинцами, но мы собираемся сохранить их в тайне".

Некоторые украинские законодатели и чиновники говорят, что видели признаки того, что некоторые в администрации Байдена рассматривают возможность снятия ограничений в ближайшие дни. Анонимный конгрессмен от демократов, осведомленный о разговорах, также сказал, что администрация рассматривает запрос Киева.

Белый дом не заявлял, что рассматривает какой-либо план по изменению своей политики.

Зеленский и Байден говорили по телефону 25 августа, но конкретно не обсуждали просьбу снять ограничения, заявил официальный представитель США. Но два лидера говорили более широко о просьбе Киева о том, чтобы США отправили дополнительное оружие большой дальности. Они также говорили о продвижении России в Покровске и стратегии Украины по противодействию наступлению и одновременной попытке продвинуться в Курской области.

После звонка Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 125 млн долларов. В тот же день США также объявили о введении дополнительных санкций против России.

По словам американского чиновника, Киев и Вашингтон ведут переговоры о личной встрече Байдена и Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, пишет Politico.