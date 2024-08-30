Устав ООН не запрещает Украине бить по территории РФ, - Британия в ООН

Устав ООН не запрещает обороняющейся от вооруженной агрессии стране "проектировать силу" на территорию врага, если это соответствует международному праву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политического координатора представительства Великобритании при ООН Фергуса Экерсли, которое цитирует Укринфор .

“Прямые удары по гражданской инфраструктуре – это военное преступление. Согласно статье 51 Устава ООН Украина имеет право на самозащиту от нападений России. Это не лишает ее права проектировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву», – сказал Экерсли.

Он подчеркнул, что Россия идет по пути эскалации, наращивая удары по гражданскому населению Украины, потому что уверена, что Киев не будет пытаться устранить источник угрозы.

Представитель Британии заверил, что его страна "продолжит обеспечивать Украину возможностями, необходимыми ей для защиты своего народа", несмотря на угрозы со стороны РФ.