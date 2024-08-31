Операция Украины в Курской области законна, хотя Киев и не предупреждал НАТО, - Столтенберг

Вторжение Украины в Курскую область России законно и подпадает под право Киева на самооборону, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет агентство, в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag Столтенберг сказал: "Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву это право не заканчивается на границе".

По его словам, НАТО не был заранее информирован о планах Украины и не играл в них никакой роли.

В то же время, глава НАТО отметил, что Украина рискует, наступая на территорию России, но Киев должен сам решать, как вести свою военную кампанию.

"Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу. Как и все военные операции, это связано с рисками. Но это решение Украины как защищать себя", — сказал он.