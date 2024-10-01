Операция ЦАХАЛ в Ливане. Главы Минобороны США и Израиля обсудили развитие событий
На фоне проведения израильской армией операции в Ливане состоялась беседа между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Израиля Йоавом Галлантом. Стороны обсудили вопросы безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США.
По словам пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пета Райдера, американский и израильский министры рассмотрели "развитие событий в сфере безопасности и израильские операции".
В ходе беседы Остин подтвердил поддержку Вашингтоном права Израиля "защищаться от Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических организаций".
В Пентагоне заявили, что стороны "согласились с необходимостью демонтажа атакующей инфраструктуры вдоль границы" с целью гарантий, что ливанская "Хезболла" не сможет осуществить атаки на северные общины Израиля по аналогии с нападением ХАМАС 7 октября прошлого года.
Кроме того, Остин в очередной раз подтвердил, что нужна "дипломатическая резолюция, чтобы обеспечить безопасное возвращение гражданских лиц в свои дома по обе стороны границы".
Американский и израильский министры также обсудили важность "окончательного перехода" от военных операций к дипломатическому пути для скорейшего обеспечения "безопасности и стабильности".
Также Остин "четко дал понять", что Штаты готовы защищать американский персонал, партнеров и союзников "перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций", отметили в Пентагоне.
"Секретарь и министр Галлант обсудили серьезные последствия для Ирана, если Иран решит начать прямое военное нападение на Израиль", - говорится в публикации американского ведомства.
Напомним, в эту ночь Армия обороны Израиля официально заявила о проведении ЦАХАЛ наземной операции на юге Ливана. Израиль объяснил, что она носит ограниченный характер, а рейды осуществляются против целей "Хезболлы" на пограничные.
До этого израильская авиация нанесла удары по объектам боевиков этой организации в районе ливанской столицы Бейрут.
Добавим, накануне, 30 сентября, в Госдепи США заявили, что Израиль предупредил США об "ограниченной наземной операции" на территории Ливана. И в тот же день израильские военные создали закрытую военную зону на севере страны возле границы с Ливаном.
Кроме того, по данным Sky News, Тегеран обещает "решительную реакцию" на операции Израиля против иранских союзников в регионе Ближнего Востока.
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