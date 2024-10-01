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Операция ЦАХАЛ в Ливане. Главы Минобороны США и Израиля обсудили развитие событий

Вторник 01 октября 2024 06:36
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Операция ЦАХАЛ в Ливане. Главы Минобороны США и Израиля обсудили развитие событий Фото: главы Минобороны Израиля и США Йоав Галлант и Ллойдом Остин (defense.gov)
Автор: Владимир Костырин

На фоне проведения израильской армией операции в Ливане состоялась беседа между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Израиля Йоавом Галлантом. Стороны обсудили вопросы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США.

По словам пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пета Райдера, американский и израильский министры рассмотрели "развитие событий в сфере безопасности и израильские операции".

В ходе беседы Остин подтвердил поддержку Вашингтоном права Израиля "защищаться от Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических организаций".

В Пентагоне заявили, что стороны "согласились с необходимостью демонтажа атакующей инфраструктуры вдоль границы" с целью гарантий, что ливанская "Хезболла" не сможет осуществить атаки на северные общины Израиля по аналогии с нападением ХАМАС 7 октября прошлого года.

Кроме того, Остин в очередной раз подтвердил, что нужна "дипломатическая резолюция, чтобы обеспечить безопасное возвращение гражданских лиц в свои дома по обе стороны границы".

Американский и израильский министры также обсудили важность "окончательного перехода" от военных операций к дипломатическому пути для скорейшего обеспечения "безопасности и стабильности".

Также Остин "четко дал понять", что Штаты готовы защищать американский персонал, партнеров и союзников "перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций", отметили в Пентагоне.

"Секретарь и министр Галлант обсудили серьезные последствия для Ирана, если Иран решит начать прямое военное нападение на Израиль", - говорится в публикации американского ведомства.

Напомним, в эту ночь Армия обороны Израиля официально заявила о проведении ЦАХАЛ наземной операции на юге Ливана. Израиль объяснил, что она носит ограниченный характер, а рейды осуществляются против целей "Хезболлы" на пограничные.

До этого израильская авиация нанесла удары по объектам боевиков этой организации в районе ливанской столицы Бейрут.

Добавим, накануне, 30 сентября, в Госдепи США заявили, что Израиль предупредил США об "ограниченной наземной операции" на территории Ливана. И в тот же день израильские военные создали закрытую военную зону на севере страны возле границы с Ливаном.

Кроме того, по данным Sky News, Тегеран обещает "решительную реакцию" на операции Израиля против иранских союзников в регионе Ближнего Востока.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки Израиль Ливан
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