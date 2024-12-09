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Белый дом о падении режима Асада: показало ослабление России и Ирана

Вашингтон, Понедельник 09 декабря 2024 22:59
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Белый дом о падении режима Асада: показало ослабление России и Ирана Фото: Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Падение режима Башара Асада в Сирии показало, что позиция России и Ирана ослаблена. Они не могли оказать помощь своему союзнику.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью CNN заявил заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер.

Файнер отметил,что как Москва, так и Иран были "были застигнуты врасплох" событиями в Сирии, и это не просто ошибка или случайность.

"Режим Асада фактически стал совместным российско-иранским проектом в Сирии, и оба этих партнера по совместному проекту больше не могли оказывать поддержку, которая была необходима режиму, чтобы выжить, и это большая часть того, почему он больше не у власти", - добавил он.

Заместитель советника по национальной безопасности США обратил внимание, что это уже "не первая потеря" для Ирана на Ближнем Востоке за этот год. До этого "сильно ослабли” ХАМАС и "Хезболла", а иранские попытки нанести удары по Израилю не были успешными.

"Это не момент силы для Ирана, и каковы последствия этого, я позволю другим рассуждать, но это, откровенно говоря, результат работы Соединенных Штатов и наших партнеров в течение последнего года, которая привела нас к этому моменту", - уточнил он.

Также Файнер подчеркнул, что война в Украине “показала, каким партнером по безопасности может быть Россия для других стран”.

Падение режима в Сирии

Напомним, в Сирии повстанцы чуть больше чем за неделю смогли свергнуть режим Башара Асада. Они захватили под свой контроль большое количество населенных пунктов и вынудили диктатора сбежать из страны.

Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина израильский военный обозреватель Давид Шарп, теперь в Сирии возможно коллективное правление или же новый диктатор. Но пока прогнозы делать сложно.

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