Операция "Паутина": появились новые видео ударов СБУ по авиации в России

Операция "Паутина"

1 июня СБУ проводит операцию по поражению авиации оккупантов в России. Ею лично руководил глава СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов.

Добавим, что по данным на утро 1 июня Силы обороны уничтожили 336 вертолетов и 372 самолетов с начала вторжения РФ в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.