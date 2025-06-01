RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Операция "Паутина": появились новые видео ударов СБУ по авиации в России

Фото: СБУ проводит операцию по поражению авиации в России 1 июня (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

СБУ проводит операцию по поражению авиации в России 1 июня. Появились новые кадры ударов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

Так, появились еще кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ.

"На видео виден непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты", - отмечают источники.

 

Операция "Паутина"

1 июня СБУ проводит операцию по поражению авиации оккупантов в России. Ею лично руководил глава СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов.

Добавим, что по данным на утро 1 июня Силы обороны уничтожили 336 вертолетов и 372 самолетов с начала вторжения РФ в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в Украине