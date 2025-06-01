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Операція "Павутина": з'явились нові відео ударів СБУ по авіації в Росії

Фото: СБУ проводить операцію по ураженню авіації в Росії 1 червня (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

СБУ проводить операцію по ураженню авіації в Росії 1 червня. З'явились нові кадри ударів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

Так, зʼявились ще кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ. 

"На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки", - зазначають джерела. 

Операція "Павутина"

1 червня СБУ проводить операцію по ураженню авіації окупантів в Росії. Нею собисто керував голова СБУ Василь Малюк. Вражено більше 40 ворожих літаків.

Додамо, що за даними на ранок 1 червня Сили оборони знищили 336 гелікоптерів та 372 літаків з початку вторгнення РФ в Україну.

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