Операція "Павутина": з'явились нові відео ударів СБУ по авіації в Росії

Операція "Павутина"

1 червня СБУ проводить операцію по ураженню авіації окупантів в Росії. Нею собисто керував голова СБУ Василь Малюк. Вражено більше 40 ворожих літаків.

Додамо, що за даними на ранок 1 червня Сили оборони знищили 336 гелікоптерів та 372 літаків з початку вторгнення РФ в Україну.

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