Операция "Паутина": появились новые видео ударов СБУ по авиации в России
Фото: СБУ проводит операцию по поражению авиации в России 1 июня (facebook com SecurSerUkraine)
СБУ проводит операцию по поражению авиации в России 1 июня. Появились новые кадры ударов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.
Так, появились еще кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ.
"На видео виден непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты", - отмечают источники.
Операция "Паутина"
1 июня СБУ проводит операцию по поражению авиации оккупантов в России. Ею лично руководил глава СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов.
Добавим, что по данным на утро 1 июня Силы обороны уничтожили 336 вертолетов и 372 самолетов с начала вторжения РФ в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.