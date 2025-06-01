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Операция "Паутина": появились новые видео ударов СБУ по авиации в России

Россия, Воскресенье 01 июня 2025 14:18
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Операция "Паутина": появились новые видео ударов СБУ по авиации в России Фото: СБУ проводит операцию по поражению авиации в России 1 июня (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

СБУ проводит операцию по поражению авиации в России 1 июня. Появились новые кадры ударов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

Так, появились еще кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ.

"На видео виден непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты", - отмечают источники.

Операция "Паутина"

1 июня СБУ проводит операцию по поражению авиации оккупантов в России. Ею лично руководил глава СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов.

Добавим, что по данным на утро 1 июня Силы обороны уничтожили 336 вертолетов и 372 самолетов с начала вторжения РФ в Украину.

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