Операция "Паутина": появились новые видео ударов СБУ по авиации в России

СБУ проводит операцию по поражению авиации в России 1 июня. Появились новые кадры ударов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

"На видео виден непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты", - отмечают источники.

Так, появились еще кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ.

Операция "Паутина"

1 июня СБУ проводит операцию по поражению авиации оккупантов в России. Ею лично руководил глава СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов.

Добавим, что по данным на утро 1 июня Силы обороны уничтожили 336 вертолетов и 372 самолетов с начала вторжения РФ в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.