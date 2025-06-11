Операция "Паутина": СБУ применяли дроны собственной специальной разработки

Операции СБУ

Напомним, что 3 июня на Крымском мосту была СБУ провела очередную уникальную операцию и в третий раз ударила по Крымскому мосту за время полномасштабной войны.

Как сообщалось, операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, после чего 3 июня в 04:44 утра, было активировано первое взрывное устройство.

Также мы писали, что в воскресенье, 1 июня, СБУ провела спецоперацию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков. В частности, были атакованы четыре военные базы: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая".

Позже глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в результате этих ударов было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ. Затем украинская сторона объявила о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ. В денежном эквиваленте потери составили около 7 млрд долларов.

Более того, после этой операции в ночь на 6 июня последовал "ответ" России. Однако на этот раз Россия смогла задействовать для атаки на Украину всего 7 бортов стратегической авиации.

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