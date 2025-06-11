Операція "Павутина": СБУ застосовували дрони власної спеціальної розробки

Операції СБУ

Нагадаємо, що 3 червня на Кримському мосту була СБУ провела чергову унікальну операцію і втретє вдарила по Кримському мосту за час повномасштабної війни.

Як повідомлялося, операція тривала кілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, після чого 3 червня о 04:44 ранку, було активовано перший вибуховий пристрій.

Також ми писали, що в неділю, 1 червня, СБУ провела спецоперацію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників. Зокрема, було атаковано чотири військові бази: "Оленяча", "Іванове", "Дягилеве" і "Біла".

Пізніше голова СБУ Василь Малюк повідомив, що внаслідок цих ударів було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ. Потім українська сторона оголосила про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет РФ. У грошовому еквіваленті втрати склали близько 7 млрд доларів.

Ба більше, після цієї операції в ніч на 6 червня послідувала "відповідь" Росії. Однак цього разу Росія змогла задіяти для атаки на Україну всього 7 бортів стратегічної авіації.

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