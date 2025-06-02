Массированных атак по Украине не будет? СБУ вывела из строя боеспособные самолеты РФ, - эксперт
Служба безопасности во время операции "Паутина" била по боеспособным российским самолетам, треть из которых уничтожена. Поэтому массированные ракетные атаки по Украине вряд ли будут в ближайшее время.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.
"На треть меньше (стало самолетов, - ред.). Потому что били по тем самолетам, что на ходу, по боеспособным. Самолеты, которые стоят на базах хранения, они заправлены. А здесь каждый удар сопровождался взрывом оранжевого пламени, что указывает на горение авиационного керосина, керосина, и огромным взрывом и длительным столбом дыма. Это означает, что горит собственно авиационное топливо", - сказал Романенко.
По его словам, только боеспособные самолеты стоят полностью заправленные на аэродромах. Поэтому там, где большие пожары, - это боеспособные самолеты и если подтвердятся предварительные прогнозы, то реально треть самолетов вышла из строя.
"Если даже меньше, говорят о 13 самолетах, все равно это серьезный удар по российской стратегической авиации. Они и сегодня, и в ближайшее время вряд ли смогут наносить такие массированные удары, как были до того, поднять одновременно воздух 9 Ту-95 МС. А самолеты Ту-22М3 вообще слишком далеко, они не смогут участвовать в боевых вылетах. Там осталась одна эскадрилья в Моздоке, которая пару недель назад запустила аж одну ракету Х-22 по Украине. То есть там крайне ограниченные возможности", - отметил эксперт.
Операция "Паутина"
Напомним, 1 июня, Служба безопасности Украины провела атаку под кодовым названием "Операция "Паутина", которую планировали более полутора лет.
Дроны СБУ атаковали сразу несколько российских авиабаз. Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ", - отметил Малюк.
Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает 7 млрд долларов.
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