Массированных атак по Украине не будет? СБУ вывела из строя боеспособные самолеты РФ, - эксперт

Служба безопасности во время операции "Паутина" била по боеспособным российским самолетам, треть из которых уничтожена. Поэтому массированные ракетные атаки по Украине вряд ли будут в ближайшее время.

"На треть меньше (стало самолетов, - ред.). Потому что били по тем самолетам, что на ходу, по боеспособным. Самолеты, которые стоят на базах хранения, они заправлены. А здесь каждый удар сопровождался взрывом оранжевого пламени, что указывает на горение авиационного керосина, керосина, и огромным взрывом и длительным столбом дыма. Это означает, что горит собственно авиационное топливо", - сказал Романенко.

По его словам, только боеспособные самолеты стоят полностью заправленные на аэродромах. Поэтому там, где большие пожары, - это боеспособные самолеты и если подтвердятся предварительные прогнозы, то реально треть самолетов вышла из строя.

"Если даже меньше, говорят о 13 самолетах, все равно это серьезный удар по российской стратегической авиации. Они и сегодня, и в ближайшее время вряд ли смогут наносить такие массированные удары, как были до того, поднять одновременно воздух 9 Ту-95 МС. А самолеты Ту-22М3 вообще слишком далеко, они не смогут участвовать в боевых вылетах. Там осталась одна эскадрилья в Моздоке, которая пару недель назад запустила аж одну ракету Х-22 по Украине. То есть там крайне ограниченные возможности", - отметил эксперт.