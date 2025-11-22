Операция "Мидас". В ГБР обнародовали предварительные результаты собственного расследования

В ГБР раскрыли предварительные выводы следствия по материалам разговоров на пленках НАБУ. Никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Отмечается, что работники ГБР не обнаружили наличие давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников Бюро. Таковы предварительные выводы проверки информации, которая появилась в СМИ после спецоперации НАБУ и САП и обнародования соответствующих аудиозаписей.
По инициативе директора ГБР 14 ноября Главное следственное управление внесло в ЕРДР сведения по признакам возможного совершения преступлений по статье о получении неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, или связанное с вымогательством и превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия.
Следователями проверена информация, обнародованная медиа, в частности относительно:
Известно, что сейчас допрошено уже более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотоснимкам, направлено 19 запросов.
Выяснено, что посещение некоторыми фигурантами дела НАБУ здания ГБР было вызвано обстоятельствами, связанными с расследованием отдельного уголовного производства.
Особенно тщательно проверено возможное влияние фигурантов дела "Мидас" на сотрудников ГБР. По результатам расследования установлено, что никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось, любые действия по просьбе фигурантов дела НАБУ не совершались.
Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". По данным следствия, должностные лица причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению.
Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер Владимира Зеленского.
Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно просмотреть в соответствующем материале.
После обнародования деталей коррупционной сети правительство объявило о старте комплексной проверки крупнейших государственных предприятий, в частности "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ключевых государственных банков.
Также ранее в Государственном бюро расследований отметили, что в ближайшее время проверят, кто из их сотрудников имел контакты с фигурантами операции "Мидас".