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Оператор "Северных потоков" проведет собственное расследование взрывов, - СМИ

Фото: оператор "Северных потоков" проведет собственное расследование взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оператор газопроводов "Северный поток", компания Nord Stream AG, получила разрешение провести собственное расследование взрывов на трубопроводах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Danmarks Radio.

Проведенные Швецией, Данией и Германией расследования свидетельствуют о том, что взрывы на участке газопроводов в районе острова Бронхольм являются диверсией.

Россия причастность к умышленному повреждению газопроводов отвергает, предлагая Европе снабжать газ целой нитью "Северного потока-2", который не был запущен из-за санкций за агрессию против Украины.

Напомним, 27 сентября на российских трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили несколько утечек газа. По словам шведских сейсмологов, причиной этому мог быть взрыв.

Позже, 29 октября, россияне прямо заявили, что специалисты ВМС Великобритании якобы "причастны к подрыву газопроводов". В Минобороны Британии назвали такие обвинения страны-агрессора выдуманной историей.

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