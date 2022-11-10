Оператор "Північних потоків" проведе власне розслідування вибухів, - ЗМІ

Оператор газопроводів "Північний потік", компанія Nord Stream AG, отримала дозвіл на проведення власного розслідування вибухів на трубопроводах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Danmarks Radio.
Проведені Швецією, Данією та Німеччиною розслідування свідчать, що вибухи на ділянці газопроводів у районі острова Бронхольм є диверсією.
Росія причетність до умисного пошкодження газопроводів відкидає, пропонуючи Європі постачати газ цілою ниткою "Північного потоку-2", який не було запущено через санкції за агресію проти України.
Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили кілька витоків газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух.
Пізніше, 29 жовтня, росіяни прямо заявили, що фахівці ВМС Великобританії нібито "причетні до підриву газопроводів". У Міноборони Британії назвали такі звинувачення країни-агресора вигаданою історією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.