Оператор ГТС сообщил, сколько газа в Украину можно импортировать из Польши

На газовом рынке Польши произошли изменения, связанные с запуском польско-словацкого интерконнектора. Однако оператор ГТС Украины и GAZ-SYSTEM SA сохранили возможность для физической транспортировки газа в польско-украинском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС.

"Гарантированные мощности (day-ahead) для импорта газа из Польши в Украину составляют 4 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

Польско-украинский маршрут открывает для заказчиков доступ к LNG-терминалам в Польше и Литве, а также благодаря Baltic Pipe - к норвежскому газу. ОГТС совместно с польскими партнерами работает над увеличением гарантированных мощностей на долгосрочной основе.

"Потенциально гарантированная мощность в точке соединения Польша-Украина может составить 18 млн кубометров ежесуточно (6,6 млрд кубометров в год)", - добавили в компании.

По данным пресс-службы, польско-украинский маршрут пользуется спросом как среди украинских заказчиков, так и нерезидентов - для хранения газа в украинских подземных хранилищах и региональной транспортировки (short-haul) в страны Европы.