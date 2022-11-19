ua ru
Сб, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оператор ГТС повідомив, скільки газу в Україну можна імпортувати з Польщі

Новость на русском →
Україна, Субота 19 листопада 2022 09:28
Оператор ГТС повідомив, скільки газу в Україну можна імпортувати з Польщі Фото: Імпорт газу з Польщі до України можливий в обсязі 4 млн кубометрів на добу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На газовому ринку Польщі відбулися зміни, пов’язані із запуском польсько-словацького інтерконектора. Однак Оператор ГТС України та GAZ-SYSTEM SA зберегли можливість для фізичного транспортування газу в польсько-українському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України.

"Гарантовані потужності (day-ahead) для імпорту газу з Польщі до України складають 4 млн кубометрів на добу", - йдеться в повідомленні.

Оператор ГТС повідомив, скільки газу в Україну можна імпортувати з Польщі

Польсько-український маршрут відкриває для замовників доступ до LNG-терміналів у Польщі та Литві, а також завдяки Baltic Pipe - до норвезького газу. ОГТСУ спільно з польськими партнерами працює над збільшенням гарантованих потужностей на довгостроковій основі.

"Потенційно гарантована потужність у точці з’єднання Польща-Україна може становити 18 млн кубометрів щодобово (6,6 млрд кубометрів на рік)", - додали в компанії.

За даними прес-служби, польсько-український маршрут користується попитом як серед українських замовників, так і нерезидентів - для збереження газу в українських підземних сховищах та регіонального транспортування (short-haul) до країн Європи

Нагадаємо, у 2022 році Україна отримала можливість фізично імпортувати газ з Польщі. Оператор ГТС України (ОГТСУ) та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу з 6 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Газ
NEWS
Поки без аварійних. Відключення світла завтра будуть по всій Україні
Поки без аварійних. Відключення світла завтра будуть по всій Україні
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході