Оператор ГТС повідомив, скільки газу в Україну можна імпортувати з Польщі

На газовому ринку Польщі відбулися зміни, пов’язані із запуском польсько-словацького інтерконектора. Однак Оператор ГТС України та GAZ-SYSTEM SA зберегли можливість для фізичного транспортування газу в польсько-українському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України.

"Гарантовані потужності (day-ahead) для імпорту газу з Польщі до України складають 4 млн кубометрів на добу", - йдеться в повідомленні.

Польсько-український маршрут відкриває для замовників доступ до LNG-терміналів у Польщі та Литві, а також завдяки Baltic Pipe - до норвезького газу. ОГТСУ спільно з польськими партнерами працює над збільшенням гарантованих потужностей на довгостроковій основі.

"Потенційно гарантована потужність у точці з’єднання Польща-Україна може становити 18 млн кубометрів щодобово (6,6 млрд кубометрів на рік)", - додали в компанії.

За даними прес-служби, польсько-український маршрут користується попитом як серед українських замовників, так і нерезидентів - для збереження газу в українських підземних сховищах та регіонального транспортування (short-haul) до країн Європи