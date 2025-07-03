ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Google расширила доступ к Veo 3: где уже работает и как создает видео

Четверг 03 июля 2025 12:45
UA EN RU
Google расширила доступ к Veo 3: где уже работает и как создает видео Veo 3 теперь доступен для пользователей Gemini Pro (скриншот: YouTube/Google)
Автор: Павел Колесник

Компания Google открыла доступ к своей новой модели генерации видео Veo 3 пользователям по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google, специализирующийся на новостях о Google и Android.

Veo 3 стала доступна подписчикам AI Pro в 159 странах

Как сообщил представитель компании Джош Вудвард, воспользоваться технологией уже могут подписчики платного тарифа AI Pro в приложении Gemini в таких странах, как Индия, Индонезия, вся Европа и другие регионы. В общей сложности поддержка доступна в 159 странах.

Veo 3 была представлена на конференции Google I/O 2025 в мае и умеет создавать видео с озвучкой, включая диалоги, фоновый шум, звуки природы и многое другое.

Одним из сценариев использования является генерация анимации по короткому текстовому описанию или рассказу. Google отмечает, что модель демонстрирует реалистичную физику и точную синхронизацию губ с речью.


Изначально доступ к Veo 3 был ограничен подпиской AI Ultra (249,99 долларов в месяц), но в июне Google начала предоставлять технологию и пользователям более доступного тарифа AI Pro (19,99 долларов в месяц).

В этом случае речь идет о версии Veo 3 Fast - ролики по-прежнему создаются в разрешении 720p, длительностью до 8 секунд, однако теперь они генерируются в два раза быстрее благодаря оптимизации обработки.

Пользователи Gemini с подпиской AI Pro могут создавать до трех видео Veo 3 Fast в день. После исчерпания лимита доступ возвращается к предыдущей версии модели - Veo 2.

В Google также заявили, что уменьшилось количество ограничений и блокировок при генерации контента. В будущем планируется запуск функции создания видео из изображений.

Google расширила доступ к Veo 3: где уже работает и как создает видеоVeo 3 теперь доступна в Google Gemini Pro (фото: 9to5Google)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Искусственный интеллект
Новости
Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие
Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы