OpenAI розв'язала задачу на мільйон і потрапила в гучний науковий скандал

OpenAI заявила про розв’язання однієї з найскладніших математичних задач у світі - за її доведення передбачено винагороду в 1 мільйон доларів. Однак гучне оголошення швидко переросло у скандал: компанію звинуватили у використанні чужих розробок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo .

ШІ-прорив за 88 годин

Для розв'язання фундаментальної математичної задачі, пов'язаної з фізикою води та інших рідин, OpenAI залучила нову неанонсовану модель, яка за потужністю перевершує GPT-6 Astra.

У процесі роботи близько 10 000 ШІ-агентів ділилися на групи, обмінялися майже 3 мільйонами повідомлень і використали понад 130 мільярдів токенів.

Основна частина обчислень зайняла приблизно 88 годин, а подальша перевірка доведення за допомогою мови Lean 4 тривала ще 17 годин.

Цікаво, що OpenAI заявила, що відмовляється від грошової премії Clay Mathematics Institute.

Звинувачення у використанні чужих даних

Скандал розгорівся після заяви професора математики Нью-Йоркського університету (NYU) Трістана Бакмастера.

За його словами, OpenAI запустила розробку лише після того, як дізналася про чутки щодо прориву у суміжній темі (forced Euler), де він працював разом із Левантом Алпоге з компанії Anthropic.

Науковці використовували інструменти OpenAI Codex та Anthropic Claude. Бакмастер підозрює, що OpenAI могла використати їхні приватні логи навчання.

У відповідь в OpenAI заявили, що розробники та агенти не мали прямого доступу до даних користувачів, проте визнали, що "не можуть повністю виключити використання знеособлених даних" зі своїх продуктів.

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Реакція наукової спільноти

Видатний математик і лауреат Філдсівської премії Терренс Тао висловив глибоке занепокоєння.

За його словами, коли чутки про наукові дослідження провокують технологічних гігантів витрачати мільйони доларів на обчислювальні потужності заради випереджання вчених, це руйнує традицію відкритої науки.

Як наслідок, дослідники можуть припинити ділитися гіпотезами, а це завдасть шкоди довгостроковому розвитку математики.