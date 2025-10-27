OpenAI разрабатывает нейросеть, которая сможет превратить ваши идеи в музыку

Компания OpenAI работает над инструментом, который сможет генерировать музыку на основе текстовых и аудио-запросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.
По данным источников, знакомых с проектом, компания сотрудничает со студентами музыкальной школы Джульярд (The Juilliard School) для создания обучающих данных. Новый инструмент, как предполагается, сможет, например, создавать гитарное сопровождение к вокальной дорожке или добавлять музыку к видеороликам.
Пока неизвестно, насколько продвинулась OpenAI в разработке. Один из источников сообщил, что студенты помогают аннотировать музыкальные партитуры, которые могут использоваться для обучения модели.
Это не первый случай, когда OpenAI занимается созданием музыкального ИИ. Подобные технологии активно развивают и другие стартапы, такие как Suno и ElevenLabs, уже представившие собственные версии подобных инструментов.
