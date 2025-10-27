RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

OpenAI разрабатывает нейросеть, которая сможет превратить ваши идеи в музыку

Искусственный интеллект от OpenAI научится сочинять музыку по тексту и голосу (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания OpenAI работает над инструментом, который сможет генерировать музыку на основе текстовых и аудио-запросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Что известно

По данным источников, знакомых с проектом, компания сотрудничает со студентами музыкальной школы Джульярд (The Juilliard School) для создания обучающих данных. Новый инструмент, как предполагается, сможет, например, создавать гитарное сопровождение к вокальной дорожке или добавлять музыку к видеороликам.

Пока неизвестно, насколько продвинулась OpenAI в разработке. Один из источников сообщил, что студенты помогают аннотировать музыкальные партитуры, которые могут использоваться для обучения модели.

Это не первый случай, когда OpenAI занимается созданием музыкального ИИ. Подобные технологии активно развивают и другие стартапы, такие как Suno и ElevenLabs, уже представившие собственные версии подобных инструментов.

 

Ранее мы писали, что OpenAI представила свой первый браузер Atlas с интегрированным ChatGPT, который уже сравнивают с Chrome по удобству и возможностям.

Также отмечалось, что OpenAI запустила приложение, способное превращать короткие ролики в реалистичные видео с живым звуком и движениями.

Стоит напомнить, что глава OpenAI объяснил, почему ChatGPT при неправильном использовании может представлять угрозу для личных данных пользователей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллектМузыка