ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

В OpenAI рассказали, как искусственный интеллект будет развиваться в ближайшие годы

Четверг 30 октября 2025 13:45
UA EN RU
В OpenAI рассказали, как искусственный интеллект будет развиваться в ближайшие годы Альтман назвал сроки появления ИИ, способного работать как исследователь (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что в течение следующего года модели компании смогут работать как "искусственные исследовательские стажеры". А к 2028 году, по его словам, такие системы будут способны действовать как полностью самостоятельные исследователи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar.

Альтман назвал сроки

Заявление прозвучало во время прямой трансляции, где Альтмана спросили о сроках появления "универсального искусственного интеллекта" (AGI). По его словам, термин AGI сегодня "слишком перегружен трактовками", и вместо попыток удовлетворить всех единой формулировкой OpenAI ставит цель к марту 2028 года создать автоматизированного ИИ-исследователя и определить критерии этой технологии.

Альтман говорит о будущем, в котором ИИ не просто отвечает на вопросы, а помогает человеку мыслить и выстраивать логику принятия решений.

Как может работать такой "ИИ-стажер"

По словам Альтмана, речь идет о системе, которая сможет выполнять исследовательские задачи без детального сценария со стороны пользователя. Например, такой ИИ сможет:

  • изучить научную работу
  • сравнить ее с другими исследованиями
  • выделить новые или спорные выводы
  • предложить, что стоит изменить или дополнить
  • помочь объяснить сложные концепции и наметить дальнейшие шаги.

Существующие чат-боты частично это уже умеют, однако сегодня они нуждаются в четкой структуре задания. Альтман же прогнозирует появление ИИ, который сам способен инициативно принимать решения и выбирать подходы к задаче.

Но для такого сценария необходимо решить ключевую проблему - "галлюцинации ИИ", когда модель уверенно выдает неверные данные. Пока эти ошибки не исключены полностью, пользователям все равно придется перепроверять результаты - что делает "ИИ-стажера" малоэффективным.

К 2028 году - "полноценный исследователь"

Самая амбициозная часть прогноза Альтмана - появление ИИ, который сможет самостоятельно формировать идеи, проверять их и представлять результаты человеку. То есть речь идет уже не об инструменте, а о цифровом коллеге.

Эксперты отмечают, что такой сценарий может кардинально изменить рынок труда и исследовательскую сферу. Однако путь к этому сложен: остаются вопросы безопасности, точности, контроля доступа и прозрачности работы алгоритмов.

По словам Альтмана, в данном контексте не так важна дата появления AGI, как сам процесс трансформации ИИ из инструмента, который реагирует на запросы, в систему, которая работает вместе с человеком и дополняет его.

Ранее сообщалось, что новый браузер OpenAI может содержать уязвимости, которые ставят под угрозу персональные данные пользователей.

А еще мы писали, что Meta планирует отключить ChatGPT в WhatsApp и объяснила, как пользователи смогут сохранить свои данные.

Также напомним, что OpenAI представила приложение, которое позволяет превращать видео в реалистичные ролики с синхронизированным живым звуком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине