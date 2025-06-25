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В Киеве презентовали проект украинского ChatGPT: что известно

Киев, Среда 25 июня 2025 11:31
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В Киеве презентовали проект украинского ChatGPT: что известно Фото: в Киеве презентовали проект украинского ChatGPT (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В Киеве состоялось одно из самых масштабных ІТ-событий года - Tech360: Policy, Talents & Growth, организованное Ассоциацией IT Ukraine. Мероприятие объединило более 50 спикеров - лидеров мнений, представителей государства, бизнеса и образования, а также более 600 участников в зале и онлайн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организаторов мероприятия.

Трек Talents был сосредоточен на вызовах ІТ-образования, профориентации и интеграции ветеранов. Среди ключевых спикеров - Юлия Кириллова (Минветеранов), Михаил Винницкий (МОН), Сергей Бабак (Комитет ВРУ по образованию) и Тарас Кицмей (SoftServe).

Обсуждались реформы образовательных стандартов, создание новых университетов до 2030 года, роль быстрых квалификационных центров и партнерских инициатив, таких как "IT Connect UA" - проекта для поддержки обучения украинцев, в частности ветеранов.
В Киеве презентовали проект украинского ChatGPT: что известно
Фото: Tech360: Policy, Talents & Growth Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Отдельное внимание было уделено повышению доступности ІТ-рынка: AI-решения для людей с инвалидностью, биопротезирование, адаптация рабочих пространств. Выступая в панели о демографических вызовах, Оксана Жолнович (Минсоцполитики) подчеркнула важность инклюзивности в цифровой трансформации.

"Мы стоим на грани, где технологии влияют на саму сущность государственной безопасности. Искусственный интеллект в ответственных руках - это и щит, и меч Украины в войне будущего. Но главным является доверие и взаимодействие. Только вместе мы сможем создать решения, которые будут защищать страну сегодня и обеспечат ее преимущество в будущем", - отметил модератор панели, CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Фото: Tech360: Policy, Talents & Growth

Tech360: Policy, Talents & Growth стал не только площадкой обсуждений, но и инкубатором новых партнерств и идей. Как отметили организаторы, именно такие встречи ускоряют трансформацию ІТ-рынка и способствуют росту цифровой независимости страны в условиях войны.

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