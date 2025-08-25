OpenAI предлагала Британии дать всем жителям премиум-доступ к ChatGPT, но есть нюанс

Руководитель Open AI и правительство Британии обсудили доступ к ChatGPT Plus для всей страны. Сделка могла бы стоить 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Идея возникла во время встречи министра технологий Великобритании Питера Кайла и соучредителя OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско.

Соглашение не было подписано из-за высокой цены доступа к ChatGPT Plus - около двух миллиардов фунтов стерлингов.

OpenAI предлагает бесплатные и подписные версии ChatGPT. Платная версия стоит 20 долларов в месяц и предоставляет пользователям более быстрое время отклика и приоритетный доступ к новым функциям .

В июле Питер Кайл подписал соглашение с OpenAI об использовании искусственного интеллекта в государственных службах Великобритании. Оно может предоставить OpenAI доступ к правительственным данным и привести к использованию ее программного обеспечения в образовании, обороне, безопасности и системе правосудия.

Питер Кайл был активным поборником искусственного интеллекта в правительстве, а также одобрил его использование на собственной должности. В марте стало известно, что он обратился к ChatGPT за советом относительно того, почему британские компании не внедряют искусственный интеллект и в каких подкастах ему стоит появляться.

Великобритания является одним из пяти ведущих рынков OpenAI для платных подписок на ChatGPT.