ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

OpenAI предлагала Британии дать всем жителям премиум-доступ к ChatGPT, но есть нюанс

Великобритания, Понедельник 25 августа 2025 06:40
UA EN RU
OpenAI предлагала Британии дать всем жителям премиум-доступ к ChatGPT, но есть нюанс Иллюстративное фото: OpenAI предлагала Британии дать всем жителям премиум-доступ к ChatGPT (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Руководитель Open AI и правительство Британии обсудили доступ к ChatGPT Plus для всей страны. Сделка могла бы стоить 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Идея возникла во время встречи министра технологий Великобритании Питера Кайла и соучредителя OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско.

Соглашение не было подписано из-за высокой цены доступа к ChatGPT Plus - около двух миллиардов фунтов стерлингов.

OpenAI предлагает бесплатные и подписные версии ChatGPT. Платная версия стоит 20 долларов в месяц и предоставляет пользователям более быстрое время отклика и приоритетный доступ к новым функциям.

В июле Питер Кайл подписал соглашение с OpenAI об использовании искусственного интеллекта в государственных службах Великобритании. Оно может предоставить OpenAI доступ к правительственным данным и привести к использованию ее программного обеспечения в образовании, обороне, безопасности и системе правосудия.

Питер Кайл был активным поборником искусственного интеллекта в правительстве, а также одобрил его использование на собственной должности. В марте стало известно, что он обратился к ChatGPT за советом относительно того, почему британские компании не внедряют искусственный интеллект и в каких подкастах ему стоит появляться.

Великобритания является одним из пяти ведущих рынков OpenAI для платных подписок на ChatGPT.

В течение последних месяцев компания вела переговоры с несколькими правительствами и договорилась о соглашении с Объединенными Арабскими Эмиратами о "внедрении ChatGPT по всей стране" и использовании этой технологии в государственном секторе, включая транспорт, здравоохранение и образование.

В начале августа OpenAI официально выпустила свою новую флагманскую языковую модель GPT-5, которая уже доступна для пользователей ChatGPT и разработчиков через API. По словам главы компании Сэма Альтмана, GPT-5 стала настоящим прорывом по сравнению с предыдущими поколениями: имеет более высокую точность, быстрее отвечает и реже ошибается.

В июле РБК-Украина писало о презентации в Киеве проекта украинского ChatGPT.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
Новости
У Мерца озвучили, какие гарантии безопасности должна получить Украина
У Мерца озвучили, какие гарантии безопасности должна получить Украина
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"