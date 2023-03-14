OpenAI представила обновление ChatGPT: какие функции получил искусственный интеллект

Как отмечает компания, в отличии от предыдущей версии GPT-4 способен понимать картинки. Также он может генерировать, редактировать и выполнять творческие и технические письменные задачи, такие как создание песен, написание сценариев или изучение стиля письма пользователя.

При этом у GPT-4 появилась возможность распознавать более 25 тысяч слов текста. Это позволит создавать содержимое длинной формы, расширенные разговоры, а также добавит функцию поиска и анализа документов.

"Мы потратили 6 месяцев, чтобы сделать GPT-4 более безопасным и более согласованным. По нашим внутренним оценкам, GPT-4 на 82% реже реагирует на запросы по запрещенному контенту и на 40% чаще предоставляет фактические ответы, чем GPT-3.5", - отмечают в OpenAI.

Стоит заметить, что сейчас GPT-4 могут воспользоваться только платные подписчики ChatGPT Plus (стоит 20 долларов в месяц), а также тестировщики.